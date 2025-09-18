◆神戸新聞杯追い切り（１８日）第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神競馬場・芝２４００メートル＝３着までに菊花賞の優先出走権）の追い切りが９月１８日、栗東トレセンで行われた。各陣営の手応えは以下の通り。高岡助手（サンライズバブル＝ＣＷコースで併せ馬。５ハロン６９秒１―１２秒０）「状態はいいと思います。初戦は緩さがあるなかで勝てたし、その頃より良くなっている」松永幹調教師（デルアヴァー＝Ｃ