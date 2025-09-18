市場の見方、英中銀のＱＴの削減ペースを１０００億ポンドから７２０億ポンド程度に鈍化へ＝ロンドン為替 この後の英ＭＰＣでは政策金利の４．００％での据え置きが市場コンセンサスとなっている。票割れについては７対２での決定が予想されている。また、、英中銀のＱＴについても注目されている。削減ペースを１０００億ポンドから７２０億ポンド程度に鈍化するとの見込みが市場に広がっているもよう。 GBP/