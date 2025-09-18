名古屋市の小学校の教師の男らが、児童を盗撮した画像などをSNSで共有していたとされる事件で、新たに北海道の中学校教師の男が逮捕されました。逮捕されたのは、北海道・千歳市立の中学校教師・柘野啓輔容疑者(41)です。柘野容疑者は去年、北海道内の施設で16歳未満の少女の性的な姿を盗撮し、SNSのグループに共有した疑いなどが持たれています。グループチャットには10人ほどの現役教師が参加していたとみられ