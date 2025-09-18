秋田朝日放送 ブラウブリッツ秋田の本拠地となるスタジアムについて、秋田市の沼谷市長は１８日の市議会一般質問に答える中で、ＶＩＰルームなどリーグ基準に定められた設備も含めて７０００から８０００席確保できる見込みと説明しました。 【細川信二秋田市議】 「今後、選手とサポーターのみなさんの感情をもてあそぶようなことは決してない よう強く願います」 【沼谷秋田市長】 「新設の