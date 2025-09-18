サウジアラビアの国家的イベント「リヤド・シーズン」を運営する総合娯楽庁のトゥルキ・アルシェイク長官は１８日、自身のＳＮＳで１２月２７日、同国の首都リヤドで、プロボクシングのスーパーバンタム級（５５・３キロ以下）の世界４団体統一王者・井上尚弥（大橋）や同階級転向を発表したＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）らが参加する一大興行を行うと発表した。同長官は「日