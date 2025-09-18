◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）女子走り高跳び予選で、競技中に寝袋で眠る姿が見られたことから、ディズニー映画の登場人物にちなみ「眠れる森の美女」と呼ばれるようになったマフチフ（ウクライナ）が出場。予選が始まると、空いたスペースにオレンジ色のマットを広げた。ゆっくりと腰の位置まで寝袋に入ると、ストレッチロールを枕に眠りに入った。最初の高さとなった１メートル８３、続く１メートル８８もスキッ