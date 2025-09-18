日露関係が冷え込む一方、モスクワの日本大使館前には連日、観光ビザを求めるロシア人の大行列ができています。紅葉シーズンに向けた動きとみられます。モスクワの日本大使館前では18日、観光ビザの申請に来たロシア人で、長い行列ができていました。ロシアのウクライナ侵攻後、日露関係は冷え込んでいますが、今年1月から8月に日本を訪れたロシア人は10万8000人と前の年から倍増しています。日本旅行を計画するロシア人「日本は紅