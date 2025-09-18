ロッテの美馬学投手が18日、引退会見を開きました。その中でプロ入りから9年間在籍した楽天と、その後、6年目を過ごしているロッテでの思い出をそれぞれ語りました。美馬投手は藤代高から中央大、東京ガスと社会人野球を経て2010年にドラフト2位で楽天に入団。2年目から先発ローテーションを守り、2013年には球団史上初の日本一に貢献し、日本シリーズMVPにも選出される活躍を見せました。美馬投手はその日本シリーズでの活躍がキ