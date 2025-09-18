◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１８日・マツダスタジアム）阪神のラモン・ヘルナンデス内野手が来日１号を放った。１点リードの６回先頭、広島・中崎から左翼スタンドに一発。この日１軍昇格した来日１年目の助っ人がスタメン起用に応えた。さらに今季１３４試合で球団外国人選手による初本塁打にもなった。