こちらは、太陽系の周辺に広がる星形成領域を描いたアニメーション動画。太陽から半径4000光年以内の範囲が、実際の観測データをもとに3Dで再現されています。【▲ ESAの宇宙望遠鏡「Gaia（ガイア）」の観測データを使って作成された太陽系近傍の星形成領域の3Dマップ（Credit: ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, L. McCallum et al (2025), CC BY-SA 3.0 IGO; Music: My Story - Echoes Of The Heart）】ガスと塵（ダスト）が集