「大相撲秋場所・５日目」（１８日、両国国技館）横綱豊昇龍は熱海富士を寄り切りで退け５連勝。唯一無敗を守った。綱大の里は王鵬を突き落とし、連敗を免れ４勝目を挙げた。この日は横綱審議委員会（横審）の委員が来場。観戦し打ち出し後に取材に応じた。名古屋場所後の横審では、１１勝の大の里、途中休場の豊昇龍を「残念至極」などと酷評。この日の大島理森委員長（元衆院議長）は「今場所は両横綱が、横綱らしい堂々た