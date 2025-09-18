熱戦が続く高校野球秋の県大会で、親子の監督対決が実現しました。甲子園出場8回の名将である父とその背中を追いかけてきた息子の公式戦初対決です。 「1個勝ったら当たるぜ」 春夏8回の甲子園出場を誇る名将とその子が運命的な監督対決 今月6日。秋の県大会・1回戦。連合チーム同士が対戦したこの試合、澤田利浩監督64歳が率いる富山と雄山の連合チームが勝ちました。その試合をスタンドから見つめていたのは2回戦