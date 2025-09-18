18日、関東地方では、各地でゲリラ雷雨が発生し、建物が倒壊する被害などが発生しました。大きな音とともに斜めに傾く建物。記者「茨城県つくば市です。こちらの建物、大きく倒壊してしまっています。1階部分は完全に潰れてしまっています」茨城県つくば市で木造2階建ての建物1棟が倒壊。中に人はいなかったということです。当時、つくば市では…目撃者「とにかく人命が第一なので、誰もけががなくてよかったです」非常に激しい雨