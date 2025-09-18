◇第50回社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選2回戦サムティ3―2日本新薬（2025年9月18日わかさスタジアム京都）今季から新規加盟したサムティが延長10回タイブレークの末、強豪・日本新薬にサヨナラ勝ちした。延長10回2死満塁から、「9番・遊撃」の菊地柚が押し出し四球。9回2死走者なしから同点に追いつかれる苦しい試合を制し、日本製鉄瀬戸内との3回戦に駒を進めた。明星（大阪）を経て早大から入社した先発