「広島−阪神」（１８日、マツダスタジアム）阪神のラモン・ヘルナンデスが来日初本塁打を放った。六回先頭。代わったばかりの中崎の初球の直球を捉えた。打球は左翼席中段へ飛び込む、１号ソロ。表情を変えずにダイヤモンドを一周した。ヘルナンデスはコンディション不良で欠場した佐藤輝の代わりにこの日昇格し「６番・三塁」でスタメン出場。来日９２打席目で待望の一発を放ち、大仕事を果たした。