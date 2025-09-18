■東京2025世界陸上競技選手権大会（18日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子5000m予選で積極的な走りを見せ2500mまでトップ集団を引っ張った山本有真（25、積水化学）だったが、ペースが上がるとついていけず15分36秒29の組18着。予選敗退となった。ゴール後は同じ組で5着と決勝進出を決めた田中希実（25、New Balance）とお互いの健闘を称えあうと、号泣。下を向いてなかなか顔を上げられ