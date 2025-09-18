自民党広報本部の平井卓也本部長は18日、中国系動画投稿アプリ「TikTok」で、総裁選のキャッチコピー作成を見送ったと明かした。石破茂首相の退陣表明を念頭に「想定外で、正直言って作れなかった」と述べた。宣伝ポスターも作成しなかった。