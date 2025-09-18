「ソフトバンク−日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）優勝マジックを９としているソフトバンクが２位・日本ハムを本拠地に迎えての直接対決。その大事な一戦を任されたソフトバンクの先発・大関友久投手だったが、三回表に連打を浴びて２回０／３を１失点と消化不良の投球で降板した。二回に与えた押し出し四球の失点のみに踏みとどまったものの、計６安打を浴びて走者を背負う投球が続き、小久保監督が早々に大関