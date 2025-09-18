（台北中央社）中央気象署（気象庁）は17日、国家防災日（防災の日）に合わせて19日午前9時21分から地震や津波の発生に関する緊急情報を携帯電話に一斉配信する訓練を行うと発表した。災害発生時の対応力を高め、緊急情報の運用強化を目指すとしている。台湾は1999年9月21日に台湾大地震が発生したのを受け、毎年同日を国家防災日と定めている。気象署は、今年の訓練について、「巨大地震からの生存、強靭（きょうじん）な備え」を