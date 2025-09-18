2025年9月16日（火）から、北海道の『セブン‐イレブン』店舗にて『余市産ブルーベリーソース使用レアチーズケーキ』が販売中です。 “北のフルーツ王国”と呼ばれる余市町ですが、コロナ禍ではその影響を受けてフルーツの出荷量が減少していました。そこで『セブン‐イレブン』では2021年、『JAよいち』と余市町と連携し、生産者応援に関する取り組みをスタート。“地元でとっ