●サイバーソリューションズ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：10月23日 事業内容：デジタルコミュニケーション＆サイバーセキュリティ事業 （メール・ビジネスチャット・グループウェア等のビジネス コミュニケーションサービス及びメールに関連するセキュリ ティ、リスクマネジメント等のサー