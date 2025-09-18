現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が18日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。2年連続してシーズン50本塁打に到達したドジャースの大谷翔平投手（31）について語った。落合氏は「ピッチャー復帰するのが遅かったぶん、打者に専念できたんじゃないかな」と今季も本塁打を量産できた理由の一つを指摘した。今季のスイングについて「本人は変えたつもり