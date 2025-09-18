立憲民主党の野田佳彦代表は１８日、国会内で安住淳幹事長、本庄知史政調会長などの役員たちと野党各党に新しい執行部発足のあいさつまわりを行った。野田氏は自民党と連立を組む公明党を皮切りに日本維新の会、国民民主党、れいわ新選組、日本共産党、参政党、日本保守党、社会民主党、沖縄の風の順でまわった。維新は藤田文武共同代表、中司宏幹事長、国民民主党が玉木雄一郎代表や榛葉賀津也幹事長が対応。れいわは山本太