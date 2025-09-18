綱の意地を見せた。大相撲秋場所５日目（１８日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が幕内王鵬（大嶽）を突き落として４勝目（１敗）を挙げた。前日４日目に幕内伯桜鵬（伊勢ヶ浜）に金星を献上したが、連敗は回避。取組後は「しっかり取り切れた。昨日負けたけど、気持ちを切り替えていけた」と納得の表情を見せた。序盤の５日間を終えて「あまり良くなかった。中盤立て直して、しっかり取っていきたい」と