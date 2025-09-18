巨人・森田駿哉投手（２８）が１８日のヤクルト戦（神宮）に先発し、３回６安打４失点と失投。先発としては今季最短でマウンドを降りた。初回からヤクルト打線につかまった。先頭・並木にフェンス直撃の三塁打を浴びると一死三塁から内山に先制適時二塁打を打たれてわずか５球で１点を献上した。２回には山田哲に通算１０００得点目となるソロを被弾。３回には二死一、二塁から中村悠の打席で暴投。二走・村上が本塁に生還し