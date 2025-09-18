【モデルプレス＝2025/09/18】タレントのなえなのが18日、自身のInstagramを更新。人気漫画「ダンダダン」のモモのコスプレ姿を披露した。【写真】なえなの「ダンダダン」コスプレで印象ガラリ◆なえなの、赤髪ツインテールコスプレ披露なえなのは「いらっしゃいませクソやろうー」とコメントし、赤い髪をツインテールにした印象的な変身姿を披露。メイド風の衣装に合わせて、普段とは異なる赤い髪色とツインテールのヘアスタイル