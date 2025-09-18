【モデルプレス＝2025/09/18】女優の中条あやみが9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントに出席した。【写真】中条あやみ、美スタイル際立つロング丈コーデ◆中条あやみ、美スタイル披露中条は、光沢感のあるトップスにロング丈のスカート、ブラウンのジャケットを合わせたファッションで美しいスタイルを披露。総額800万円を超えるジュエリーを身につけ、圧巻のオーラを放った。本ブティック