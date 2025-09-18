福岡市博多区の路上で、面識のない帰宅中の男性を突然襲ってケガをさせ、金品を奪おうとしたとして当時18歳と19歳の男3人が逮捕されました。3人は同じ会社の同僚で、福岡に旅行に来ていたということです。強盗致傷の疑いで18日に逮捕されたのは、いずれも会社員で、神奈川県横浜市の当時19歳、神奈川県大和市の当時19歳、東京都町田市の当時18歳の男3人です。警察によりますと、3人はことし3月8日午前0時ごろ、福岡市博多区博多駅