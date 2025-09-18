アイドルグループ「私立恵比寿中学」（通称・えびちゅう）の桜木心菜（20）が、20歳の誕生日である14日、2nd写真集（秋田書店）を2025年12月3日に発売すると発表した。発表に合わせて“ヘソ出しマーメイド”の異名にふさわしい珠玉の先行カットも公開した。 【写真】もう20歳！オトナの仲間入りを果たしたエビ中・桜木心菜の大胆ショット 1st写真集の発売から、約1年半ぶりとなる新作は「韓国にダンス留学をして