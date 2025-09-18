「バズる大使」とも呼ばれているジョージアの駐日大使が18日県庁を訪れ、ジョージア産のワインを阿部知事に贈りました。いわゆる「ワイン外交」です。県庁にやって来たのはジョージアの駐日大使、ティムラズ・レジャバさんです。ロシアやトルコに隣接し、「ワイン発祥の地」とも言われているジョージア。大使館では、現地に500種類以上あるという固有品種のブドウを使った47銘柄のワインを醸造。大使が、