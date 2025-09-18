◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１８日・マツダスタジアム）阪神の大竹耕太郎投手が５回２安打２失点でマウンドを降りた。４回までは大竹らしい緩急を使ったテンポのいい投球。最遅７３キロのスローボールも駆使しながら、広島打線を手玉に取った。３点リードの５回は先頭・菊池に左前打を許すと、２死一、二塁から中村奨に左前適時打、続くファビアンに中前適時打を浴び２点を失った。６回に代打を送られ、９勝目の権