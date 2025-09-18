高市前経済安保担当相が自民党総裁選への立候補を正式に表明し、19日に記者会見を行うと発表しました。一方、小泉農林水産相は、歴代首相のもとを相次いで訪れるなど、候補者どうしの攻防が激化しています。■「命がけで頑張る」高市氏が正式に参戦自称「日の丸カラー」のジャケットで登場。18日から正式に参戦です。高市早苗議員（64）「みなさま、こんにちは。私、高市早苗は、きたる自民党総裁選挙に立候補する決意を固め、あす