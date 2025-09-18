◇セ・リーグ阪神―広島（2025年9月18日マツダ）阪神・ヘルナンデスが6回先頭の第3打席に左翼席へ来日1号本塁打を放った。この日は、コンディション不良で欠場した佐藤輝に代わり「6番・三塁」で先発。右腕・中崎から豪快な一発を放った。この一発が、今季の猛虎にとって、助っ人1号。1952年にNPBに外国人枠ができて以降、阪神在籍の外国人選手に本塁打が出なかった年はなかった。1軍再昇格即、放った鮮やかなアーチで、