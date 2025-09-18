個人保有の金融資産が過去最高更新です。日銀が発表した6月末時点の「資金循環統計」によりますと、個人が保有する金融資産は、前の年の同じ時期と比べ1.0％増加し、2239兆円で過去最高を更新しました。このうち「現金・預金」は、個人消費が堅調だったことやキャッシュレス化が進んだことで前の年と比べ0.1％のマイナスでした。一方、新NISAの普及などを受け「投資信託」が9.0％のプラスでした。