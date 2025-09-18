【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ （9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）【映像】大谷51号に相手投手が“落胆”リアクションここまで完璧に打たれてしまっては、うなだれる事しかできなくなってしまうのも無理はない。ドジャースの大谷翔平投手はフィリーズ戦で「1番・DH」で先発出場すると、8回の第4打席でダメ押しとなる本塁打を放った。打った瞬間に本塁打を確信する一打だったためか、打たれたフィリ