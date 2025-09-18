味の素AGFの「ちょっと贅沢な珈琲店」に外食カフェ代替の可能性が浮上した。原材料高騰により、家庭用コーヒーとともにカフェで飲む1杯コーヒーも値上げ基調にあることから、家庭外で数回飲むうちの1杯を家庭内に置き換えるといった動きが強まり、「ちょっと贅沢な珈琲店」がその受け皿の1つになっていると推察される。品質とともに「珈琲店」のユニークなネーミングが外食カフェニーズの取り込みに奏功しているとみられる。