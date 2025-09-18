「ヤクルト−巨人」（１８日、神宮球場）巨人・岸田が二回２死二塁、森田の投球を取り損ねてもん絶する場面があった。打者・並木に対して３ボール１ストライクからの５球目。サイン違いがあったのか、岸田は右打者の内角低めに構えたが、ボールは外角への１４６キロ。あわててミットを動かしたが捕球が間に合わず、岸田の体を直撃した。その場で横に転がって痛みをこらえた岸田は、起き上がって右太もも付近をさすった。並