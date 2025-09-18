水没した地下駐車場にFNNのカメラが入りました。泥だらけになり、ぶつかりあった車。記録的な大雨から6日、地下1階と2階であわせて274台の車が水没した近鉄四日市駅前の地下駐車場は排水作業が終わり、18日午後、FNNの記者が特別に取材を許されました。高さ3.5メートルの天井まで完全に水につかった地下2階では、今も足元はぬかるんでいて、背の高いワンボックスの車の天井まで土がかぶった状態でした。駐車場を管理する会社は「来