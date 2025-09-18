明治は9月18日から21日まで、東京・原宿のdotcom space Tokyoで、10代をターゲットにした体験型ポップアップ企画「スーパーカップ研究所」を開催している。研究所をモチーフにした店内で、来場者は“見習い研究員”となり、定番「明治エッセルスーパーカップ 超バニラ」をベースに、44種類の食材と35種類の調味料・スパイスから自由に組み合わせて、自分だけの多彩な“方程式”を楽しむことができる。グローバルフードソリューショ