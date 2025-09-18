「陸上・世界選手権・女子５０００メートル予選」（１８日、国立競技場）日本記録保持者の田中希実（２５）＝ニューバランス＝は１４分４７秒１４で１組５着に入り、上位８人が進める決勝進出を決めた。田中は世界陸上で１９年ドーハ大会（１４位）、２２年オレゴン大会（１１位）、ブタペスト大会（８位）に続く史上初の４大会連続の決勝進出となった。ペースを作ったパリ五輪代表の山本有真（２５）＝積水化学＝は１８着で決