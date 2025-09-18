新潟県内は17日夜から18日朝にかけて下越を中心に大雨となり、村上市高根では24時間に降った雨の量が200ミリを超えています。住宅の浸水被害や落雷が原因とみられる火災も発生。気象台は引き続き土砂災害などに注意を呼びかけています。18日午前5時ごろの新潟市中央区。雷鳴とともに稲光が走ります。大気の状態が非常に不安定となっている県内。村上市高根では24時間で233.5ミリの雨が降りました。この雨で床上浸水が新潟市西区で1