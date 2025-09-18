ローソン銀行は、三菱UFJニコスと提携し発行しているクレジットカード「ローソンPontaプラス」で、9月16日からジャルパックの最大15％ポイント還元を開始する。最大15％、Pontaポイントが還元される対象商品はJALダイナミックパッケージ（国内・海外）、海外パッケージツアー、海外e-ホテル。ポイント加算にはキャンペーン登録が必要。旅行出発日の翌々月末日までにポイントが加算される。ローソンPontaプラスは、ローソン銀行が三