郵便局でのオンライン診療と服薬指導、さらに買い物支援の機能を併せ持ったサービスの実証事業が美祢市の医療機関がない地域で始まることになりきょう（18日）、式典が開かれました。来月（10月）から実証事業が始まるのは美祢市美東町の赤郷郵便局です。もともと郵便局と市の出張所、公民館が同じ敷地にあり地域の拠点となっていました。そこへ新たに美祢市立病院の医師によるオンライン診療と薬局による服薬指導。それに郵