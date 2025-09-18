自分たちで春先から育て、収穫しました。美祢市の小学生が地元の特産品＝秋芳梨を販売しました。「販売開始で～す」秋芳梨を販売したのは美祢市の秋芳桂花小学校の5、6年生11人です。小学校では毎年、松下村塾ならぬ、梨下村塾と銘打って春先の花粉付けから摘果、袋かけなど地元のナシ農家からナシ栽培の一連の作業を学んでいて今月、自分たちで収穫しました。きょうは秋芳梨の選果場に販売ブースを設け、1個200円、1