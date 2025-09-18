福田市長が防衛・外務両大臣に直接中止を求めたにも関わらずFCLPが始まったことに対し、岩国市は「大変遺憾」と反発をさらに強めています。またアメリカ軍が初日から、自ら通告した訓練時間を超えてタッチアンドゴーを繰り返したことに抗議する声もあがっています。岩国市議会の総務常任委員会で、市の村田光洋審議監が答弁しました。（岩国市・村田光洋審議監）「（FCLPが）強行されたことは、大変遺憾に思う」「岩国基地で