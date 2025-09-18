日本維新の会は、憲法９条２項の削除や「国防軍」の明記などを盛り込んだ憲法改正に向けた提言書をまとめ、９月１８日に会見を開き発表しました。維新の提言書では、日本を取り巻く安全保障環境は中国、北朝鮮、ロシアといった近隣国の脅威が増大していると指摘。その上で、▼「戦力不保持」を定めた憲法９条２項の削除▼集団的自衛権行使の全面的な容認▼「国防軍」の保持の明記などの憲法改正を行うべきだとしています。