◆スプリンターズＳ１週前追い切り（１８日）第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）の１週前追い切りが９月１８日、東西トレセンで行われた。カピリナはレコードＶの函館スプリントＳ以来となる実戦へ向けて、１週前は美浦・坂路で５４秒９―１１秒９。ビップチェイス（４歳１勝クラス）に追走先着した。騎乗した戸崎は「前半突っ込まず、いい追い切りができた。少し硬さはあるけど