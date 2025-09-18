◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2025年9月18日みずほペイペイD）首位ソフトバンクとゲーム差は3.5に広がり、優勝マジックも1桁「9」に突入した中での絶対負けられない一戦。4回に日本ハムの野村佑希内野手（25）が勝ち越し打を放った。0―0の2回に2死満塁で先制の押し出し四球を選んだ野村が、同点の4回にこの試合2打点目を挙げた。1死から水野が四球で出塁。水谷の打席で盗塁に成功すると、2死二塁で野村が相手