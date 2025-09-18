◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）女子５０００メートル予選が行われ、各組上位８人、計１６人が２０日の決勝に進出した。２組に出場した広中璃梨佳（日本郵政グループ）は１５分１０秒６８の１３着で敗退した。広中は序盤から積極的に走り、一時は独走態勢を築いた。残り７００メートルまで先頭を走っていたが、終盤、大集団に抜かれて、１３位に終わった。第１日（１３日）に１万メートル決勝で３１分９秒６２と好