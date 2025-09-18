◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）女子５０００メートル予選１組に、１５００メートルで予選敗退した田中希実（ニューバランス）、山本有真（積水化学）が登場。田中は序盤から先頭を走り、大歓声の中５位に入り、各組上位８位までの進出が決まる決勝進出を決めた。山本は１８位で突破はならなかった。ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二は、４大会連続の決勝進出となった田